Saint-Astier Dordogne « La Mousse est dans le Pré ! ».

Guinguette en plein air : bières artisanales et locales à la pression, restauration sur place (food truck).

– Jeudi 05/05 à 20h30 : Soirée quizz

– Vendredi 06/05, à 19h : Concert par Les Voizins de Palier (Sam Ferrando et à 22h : Karaoké.

– Samedi 07/05 à 21h : Vidéo diffusion sur écrans géants de la Finale de la Coupe de France.

17h à minuit, Le Petit Pré

