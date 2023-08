Concert de Dakota Le Troquet Quesnoysien Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’Évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle Concert de Dakota Le Troquet Quesnoysien Quesnoy-sur-Deûle, 25 août 2023, Quesnoy-sur-Deûle. Concert de Dakota Vendredi 25 août, 19h00 Le Troquet Quesnoysien Gratuit Venez vous prélasser au bord de la Deûle ce vendredi soir, en dégustant les bonnes bières de la brasserie locale Hardy, et les gauffres salées et sucrées du troquet quesnoysien.

Sur les transats, vous pourrez écouter la musique pop-rock de « Dakota » en live. Le Troquet Quesnoysien 8 Chemin Saint-Michel, 59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:30:00+02:00
Le Troquet Quesnoysien
8 Chemin Saint-Michel, 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Quesnoy-sur-Deûle
Nord

