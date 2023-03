Le Troquet de Marette : Le grand cahier – Théâtre Le Troquet de Marette Châteaudouble Châteaudouble Catégories d’Évènement: Châteaudouble

Drôme

Le Troquet de Marette : Le grand cahier – Théâtre Le Troquet de Marette, 11 mars 2023, Châteaudouble Châteaudouble. Le Troquet de Marette : Le grand cahier – Théâtre 24 Grande Rue Le Troquet de Marette Châteaudouble Drôme Le Troquet de Marette 24 Grande Rue

2023-03-11 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-11

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue

Châteaudouble

Drôme Châteaudouble Le grand cahier – par la Scène Nationale 7

Pendant la guerre, des jumeaux compilent les épisodes de leur enfance, faisant l’expérience de la cruauté et de la résilience. Le grand cahier est leur mémoire, un livre d’apprentissage et de survie. prog.c.tout.verre@gmail.com http://troquetdemarette.jimdo.com/ Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteaudouble, Drôme Autres Lieu Châteaudouble Adresse Châteaudouble Drôme Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Ville Châteaudouble Châteaudouble Departement Drôme Lieu Ville Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble

Châteaudouble Châteaudouble Châteaudouble Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudouble chateaudouble/

Le Troquet de Marette : Le grand cahier – Théâtre Le Troquet de Marette 2023-03-11 was last modified: by Le Troquet de Marette : Le grand cahier – Théâtre Le Troquet de Marette Châteaudouble 11 mars 2023 24 Grande Rue Le Troquet de Marette Châteaudouble Drôme Châteaudouble Drôme Le Troquet de Marette Châteaudouble

Châteaudouble Châteaudouble Drôme