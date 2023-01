Le Troquet de Marette : Exposition « Les portraits croisés » Châteaudouble Châteaudouble Châteaudouble Catégories d’Évènement: Châteaudouble

2023-01-20 – 2023-03-12

Dans la continuité de son Musée Itinérant de Germaine, le centre imaginaire propose à l'écoute 4 portraits croisés qui donnent à voir et à entendre les témoignages de femmes de différentes générations. prog.c.tout.verre@gmail.com http://troquetdemarette.jimdo.com/

