LE TROPHÉE DES GUARDIANS, 15 juillet 2022, .

LE TROPHÉE DES GUARDIANS



2022-07-15 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-15

EUR 7 11 Savoir faire mis en lumière avec le retour du Trophée des gardians. Quand on parle de traditions camarguaises on pense surtout aux courses et aux taureaux. Mais pour que ces fantastiques moments existent partout dans les arènes de la Camargue, il y a avant tout des hommes, des manadiers et leurs gardians. On peut les considérer comme les hommes de l’ombre: les gardians travaillent tous les jours dans les marais et sur les terres. Avec leurs chevaux, ils effectuent au quotidien un travail incroyable auprès des taureaux. Même s’ils sont mis en lumières au détour d’une arrivée ou pendant les fêtes comme La Pescalune. Le Trophée des Gardians montre et démontre tout le travail accompli et le savoir-faire, sans oublier la passion dont ces hommes font preuve. En piste, ils feront preuve d’audace, de maîtrise mais aussi de prise de risque en enchaînant les épreuves: attente au fer, ferrade, saut de cheval à taureau attrapaïre. Bref du spectacle !

©Ville de Lunel

