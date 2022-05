Le Trophée des gardians Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le Trophée des gardians Arles, 24 août 2022, Arles. Le Trophée des gardians L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

2022-08-24 21:00:00 – 2022-08-24 L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles Bouches-du-Rhône Le saut de cheval à cheval, la ferrade en piste, l’attente au trident et le saut de cheval à taureau sont des épreuves où le courage et l’habileté des gardians seront mis en valeurs. Rendez-vous aux arènes le mercredi 24 août à 21h00. Les meilleures équipes sélectionnées dans les différentes olympiades de l’été s’affronteront dans l’amphithéâtre d’Arles dans quatre épreuves des jeux de gardians. ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 Le saut de cheval à cheval, la ferrade en piste, l’attente au trident et le saut de cheval à taureau sont des épreuves où le courage et l’habileté des gardians seront mis en valeurs. Rendez-vous aux arènes le mercredi 24 août à 21h00. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Ville Arles lieuville L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le Trophée des gardians Arles 2022-08-24 was last modified: by Le Trophée des gardians Arles Arles 24 août 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône