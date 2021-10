Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Le Trophée – de et par Meg Boury TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Trophée – de et par Meg Boury TNT – Terrain Neutre Théâtre, 28 octobre 2021, Nantes.

Horaire : 21:00

Danse/Performance. "Le Trophée" est une fresque sur la victoire, une illustration entremêlant deux univers : le football et la chasse. Vous allez rencontrer un footballeur, une peinture de Magritte, un gogo dancer, Meg elle-même, un chat, Niké la déesse de la victoire, un chasseur… Les personnages se suivent, se croisent, se rencontrent et parfois s'entremêlent. Le TNT accueille la création de ce spectacle hybride, entre danse, performance et art plastique. Le corps de la soliste se transforme pour être parfois très masculin, très féminin ou provoquer la confusion entre les genres ; parfois humain, parfois animal ; parfois beau, parfois laid. de et avec Meg Boury Durée : 35 min.

