Le Trophée Cabanac Sainte-Eulalie-d’Olt, 24 septembre 2022, Sainte-Eulalie-d'Olt.

Le Trophée Cabanac Cabanac Sainte-Eulalie-d’Olt

2022-09-24 – 2022-09-30

Cabanac 12130 Sainte-Eulalie-d’Olt

Une cinquantaine d’équipes de deux pêcheurs viennent de la France entière et vont se mesurer sur ce lac mythique dans la convivialité et la bonne humeur. Depuis 20 ans, cette grande famille se retrouve pour se « défier » dans le partage et la convivialité.

Toute l’équipe vous souhaites bonne chance ainsi qu’un maximum de moments au bords de l’eau pour 2022

Cette compétition de haut niveau est une des plus difficiles organisées en France, 6 jours de pêche non stop sur un lac de 270 hectares. Les équipes qui se hisseront sur le podium remporteront un vrai défi!

