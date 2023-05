Le Troisième Cirque de Maroussia Diaz Verbèke La Maison des métallos, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h30 à 05h00

.Tout public. gratuit

Nuit Blanche-Nuit noire du Troisième Cirque, par Maroussia Diaz Verbèke. Une performance à voir à la Maison des Métallos.

Maroussia Diaz Verbèke, circographe, a créé le Troisième Cirque, Circus remix, Fiq! et 23 fragments de ces derniers jours. Circographie est un néologisme désignant l’écriture spécifique d’un spectacle

de cirque.

En entrant dans ce lieu historique qu’est la Maison des Métallos, les échos des instruments de cuivre fabriqués à l’origine dans cette ancienne manufacture passent le relais aux musiques d’un Troisième Cirque. La Nuit Blanche s’enflamme avec un battle all dance et pour ceux qui n’ont pas peur, suivez les bougies, devinez l’exposition avec vos lampes et traversez la Nuit noire, si vous osez !

« Le problème de la nuit reste entier. Comment la traverser, la traverser tout entière?» (H. Michaux).

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://www.maisondesmetallos.paris

Léon Díaz-Ronda Nuit blanche Nuit noire