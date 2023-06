Concert Paris-Kinshasa Express Le Trois Mâts Bourg-la-Reine, 21 juillet 2023, Bourg-la-Reine.

Concert Paris-Kinshasa Express Vendredi 21 juillet, 20h00 Le Trois Mâts Entrée libre

Concert Paris-Kinshasa Express

Le Congo Groove sauce française !

Concert de clôture accompagné d’un banquet citoyen !

Parvis du Trois-Mâts

« C’est une Afrique étonnante que celle qui est portée par le Paris Kinshasa Express. Une Afrique liée à l’enfance sans doute, aux métissages, à l’originalité partagée, à l’origine partagée. Une Afrique d’énergies, une Afrique de couleurs. Le Congo chante, le Congo danse, le Congo se bat. Parce que, dans nos téléphones et nos ordinateurs, il y a une terre rare exploitée au Congo, mais le savions-nous ? Parce que, dans le monde entier, les danses et les rythmes doivent beaucoup au Congo, mais le savions-nous ? Et simplement parce que la musique vous entraîne ; ça se voit plus ou moins, mais ça prend les jambes ou le bassin, et on transpire, ils appellent ça Mélomania. »

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

Le Trois Mâts 18 avenue de Montrouge 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 49 69 09 43 https://www.bourg-la-reine.fr/Annuaire-des-services-et-equipements/Le-Trois-mats [{« link »: « http://www.pariskinshasaexpress.com »}, {« link »: « http://mjcidf.org/echappez-vous-lete-culturel-des-mjc/ »}] Ce bâtiment de 630 m² est un lieu de vie très apprécié des Réginaburgiens.

Il accueille le service Prévention, Développement social et Réussite éducative, ainsi que des associations qui y ont des permanences quotidiennes.

Véritable lieu d’animation et de convivialité, le Trois-mâts programme de nombreux événements en faveur de tous les publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

©Paris-Kinshasa Express