Musiques et contes du Burkina Faso

Déambulation participative

Quartier des Bas Coquarts / résidence Normandie

Dans les rues du quartier des Bas Coquarts, le musicien et conteur Bakary Diarra invite le public à une déambulation qui emmène en voyage à travers les répertoires musicaux riches et poétiques du Burkina Faso. Kora et percussions dialoguent avec la danse , et ouvrent la porte à l’imaginaire des contes, pour petits et grands.

En partenariat avec la compagnie DAYMA

Bakary Diarra : kora, chant, conte

Souleyman Dembele : percussions

Aicha Sanou : danse

Bibata Rouamba : danse

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

Le Trois Mâts 18 avenue de Montrouge 92340 Bourg-la-Reine

Il accueille le service Prévention, Développement social et Réussite éducative, ainsi que des associations qui y ont des permanences quotidiennes.

Véritable lieu d’animation et de convivialité, le Trois-mâts programme de nombreux événements en faveur de tous les publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

©JoeBelial