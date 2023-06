Cercles conteurs Le Trois Mâts Bourg-la-Reine, 13 juillet 2023, Bourg-la-Reine.

Cercles conteurs 13 et 17 juillet Le Trois Mâts Entrée libre

Cercle conteur !

Contes en plein air

Quartier des Bas-Coquarts / Square de la résidence Normandie.

Assis en cercle, petits et grands, autour d’un chaudron imaginaire, un chaudron plein d’histoires cuisinées pour vous, cuisinées avec vous. Des histoires pour réveiller les langues paresseuses, pour réveiller les oreilles endormies, des histoires pour s’en mettre plein les mirettes. Un roi ou deux, quelques déesses, un lion, deux ours, un ogre et deux fantômes, et plus encore, ils seront nombreux à se faire raconter. Petits frissons et gros bouillons pour deux matinées estivales en attendant le spectacle de clôture « La crème des crèmes » le jeudi 20 juillet.

En partenariat avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue

Cécile de Lagillardie : conteuse

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

Le Trois Mâts 18 avenue de Montrouge 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 49 69 09 43 https://www.bourg-la-reine.fr/Annuaire-des-services-et-equipements/Le-Trois-mats [{« link »: « https://www.caelmjc.com »}, {« link »: « http://mjcidf.org/echappez-vous-lete-culturel-des-mjc/ »}] Ce bâtiment de 630 m² est un lieu de vie très apprécié des Réginaburgiens.

Il accueille le service Prévention, Développement social et Réussite éducative, ainsi que des associations qui y ont des permanences quotidiennes.

Véritable lieu d’animation et de convivialité, le Trois-mâts programme de nombreux événements en faveur de tous les publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:00:00+02:00

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

©lamaisonduconte