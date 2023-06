Atelier Photo / Écriture Le Trois Mâts Bourg-la-Reine, 11 juillet 2023, Bourg-la-Reine.

Atelier Photo / Écriture 11 – 20 juillet Le Trois Mâts Entrée libre sur inscription

Récit de territoire !

Atelier photo / écriture

Initiation à la photo avec Louise Rosier au cœur du quartier des Bas-Coquarts accompagnée d’un atelier d’écriture (recueil de paroles, journal de quartier etc.).

L’écriture et la photo créent du lien et font rayonner un quartier vers l’extérieur. Nous vous proposons de créer un projet de recueil de photos, de partage et de témoignages d’habitants sur le quartier des Bas-Coquarts de Bourg-la-Reine dans le but de réaliser une exposition itinérante à partir du mois de septembre 2023.

Cliquez-ici !

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

Le Trois Mâts 18 avenue de Montrouge 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 49 69 09 43 https://www.bourg-la-reine.fr/Annuaire-des-services-et-equipements/Le-Trois-mats [{« type »: « email », « value »: « accueil@caelmjc.com »}] [{« link »: « https://www.caelmjc.com »}, {« link »: « http://mjcidf.org/echappez-vous-lete-culturel-des-mjc/ »}] Ce bâtiment de 630 m² est un lieu de vie très apprécié des Réginaburgiens.

Il accueille le service Prévention, Développement social et Réussite éducative, ainsi que des associations qui y ont des permanences quotidiennes.

Véritable lieu d’animation et de convivialité, le Trois-mâts programme de nombreux événements en faveur de tous les publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T16:00:00+02:00

©CAEL