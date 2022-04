Le troc des gens qui sèment Nouans-les-Fontaines, 30 avril 2022, Nouans-les-Fontaines.

Le troc des gens qui sèment Nouans-les-Fontaines

2022-04-30 – 2022-04-30

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines

Venez pour échanger vos graines et plants ordinaires ou extraordinaires, comestibles, potagères, médicinales et auxiliaires.

Échanges et animations de savoir-faire (jardinage au naturel, compostage, fabrication de motte, production et conservation des semences). Petite restauration sur place.

Venez pour échanger vos graines et plants ordinaires ou extraordinaires, comestibles, potagères, médicinales et auxiliaires.

Échanges et animations de savoir-faire (jardinage au naturel, compostage, fabrication de motte, production et conservation des semences). Petite restauration sur place.

contact@dordinaire.fr +33 6 77 56 01 53 https://www.dordinaire.fr/

Venez pour échanger vos graines et plants ordinaires ou extraordinaires, comestibles, potagères, médicinales et auxiliaires.

Échanges et animations de savoir-faire (jardinage au naturel, compostage, fabrication de motte, production et conservation des semences). Petite restauration sur place.

Isabelle Bardiau

Nouans-les-Fontaines

dernière mise à jour : 2022-03-01 par