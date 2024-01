PIERRE BENSUSAN « UNE GUITARE, UNE VOIX » LE TRITON Les Lilas, vendredi 14 juin 2024.

PIERRE BENSUSAN « UNE GUITARE, UNE VOIX » LE VOLEUR DE DADGAD Vendredi 14 juin, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ 25 € 20€ 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T20:30:00+02:00 – 2024-06-14T21:45:00+02:00

Fin : 2024-06-14T20:30:00+02:00 – 2024-06-14T21:45:00+02:00

Si Musique du Monde signifie la rencontre ou la fusion des musiques traditionnelles, savantes, populaires et actuelles, alors Pierre Bensusan est l’un des musiciens de World Music les plus éloquents de notre temps et le « Son Bensusan », le point de convergences de nombreuses musiques. Né en Algérie, élu « Meilleur Guitariste de World Music » par les lecteurs de « Guitar Player Magazine », « Grand Prix du Disque » du Festival de Montreux, guitariste favori de Donny Osmond (Osmond Brothers), l’un des musiciens Français les plus connus en dehors de nos frontières, Amérique du Nord, Europe, Chine… C’est sur les planches et au travers de nombreuses collaborations que Bensusan a gagné l’un après l’autre tous ses galons et vendu plus d’un demi million d’albums. De retour d’une tournée de 60 concerts aux USA, il nous présentera des pièces d’« Azwan » (Le Triton, l’Autre Distribution), des reprises et des nouveautés. Virtuosité et vibrations à couper le souffle.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/pierre-bensusan-une-guitare-une-voix-3087 »}]

Christian Taillemite