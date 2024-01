SOFT MACHINE LE TRITON Les Lilas, vendredi 12 avril 2024.

SOFT MACHINE OTHER DOORS – TOUR 23/24 Vendredi 12 avril, 20h30 LE TRITON Tarif S (40€ – 35 €- 30€ – 25€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:45:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:45:00+02:00

Groupe préféré des frères Vivante dans les années 1970 et principale source d’inspiration de leur Vortex, Soft Machine occupe une place à part dans l’histoire musicale des fondateurs du Triton et donc dans l’histoire même de notre lieu. D’où le compagnonnage originel avec Hugh Hopper, évidemment d’où les mutliples projets avec lui, Elton Dean et leurs nouveaux camarades de jeu, d’où le magnifique disque « Tribute to Soft Machine » paru en 2002 sur notre label, d’où tant de choses créent et produites sur notre scène depuis plus de 20 ans… Et d’où le retour ce soir du groupe, qui malgré un visage totalement renouvelé, reste parfaitement fidèle à tout ce qui constitue le légendaire Soft Machine depuis sa fondation dans les années 1960 : un jazz-rock improvisé, progressif et psychédélique, une musique inclassable, révolutionnaire, audacieuse, libre, inépuisable et jouissive !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/soft-machine-3079 »}]

Mariia Korneeva