lou renaud-bailly & louna delbouys-roy LE TRITON Les Lilas, jeudi 11 avril 2024.

lou renaud-bailly & louna delbouys-roy « dodécadanse » Jeudi 11 avril, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Lou Renaud-Bailly, percussionniste polymorphe, explore des installations sonores entre l’objet scénographique et l’objet instrumentale. Louna Delbouys-Roy, artiste chorégraphique, aiguise son terrain de jeu à l’intersection de la musique, de la danse et du chant. Leurs chemins se croisèrent à travers les pièces de Jean-Sébastien Bach et Jacque Rebotier. Après avoir expérimenté ensemble la musique comme support chorégraphique, les deux artistes exploreront lors d’un Dodédadanse ces espaces d’hybridité entre le rythme, le corps et la voix. Elles se lanceront, pour la première fois ensemble, dans une improvisation pour tenter de dire ce qui est là, ce qui touche à l’instant, comme une matière brute, une matière qui se transforme et parcours les registres. Elles tenteront d’être là où elles ne s’attendent pas, là où le je laisse la place aux jeux.

