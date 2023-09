Machado Novo Trio – Como as Flores Le Triton Les Lilas, 5 avril 2024, Les Lilas.

Le temps du trio revient toujours de façon rituelle et cyclique. Très peu d’idées ou de couleurs musicales résistent à cette forme. Elle permet d’envisager la musique avec un équilibre très singulier.

« Como as Flores est ma quatrième immersion dans cette passionnante alchimie. Après mes débuts avec un trio de facture « classique jazz » avec les frères Moutin, fraîchement sorti de mes études musicales, s’est imposé un trio qui a porté le titre de Sœurs de sang, composé de Jacques Mahieux et Jean-Philippe Viret. Puis est arrivée le trio Ruffle swing illustrant une façon actuelle d’entendre cet « éternel » et jubilatoire piano-contrebasse-batterie, avec François Merville et Henning Sieverts.

Pour Como as Flores (« comme les fleurs » en portugais), j’invite le percussionniste Ze Luis Nascimento qui, à mi-chemin entre la batterie et les percussions digitales, apportera cette nuance indispensable à mon esthétique aujourd’hui. J’invite également le contrebassiste Claude Tchamitchian pour son sens transversal de la musique répondant à mes compositions ouvertes sur les mondes des jazz actuels. Une musique de clarté et de poésie sous-tendue par des petites danses immuables et de belles plages de transes rythmiques. » Jean-Marie Machado

