Médéric Collignon & Régis Huby LE TRITON Les Lilas, samedi 30 mars 2024.

Médéric Collignon & Régis Huby KLEE-MAX Samedi 30 mars, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:45:00+01:00

C’est une occasion unique de pouvoir assister à cette rencontre de choc entre Médéric Collignon et Régis Huby. Ce sont deux improvisateurs qui ont exploré toutes les côtes du continent Musique. Qu’ils aient la douceur de la soie ou la rugosité d’un arbre, leurs sons ont parcouru les cimes de la musique contemporaine (celle d’aujourd’hui ?) et l’écriture singulière et plurielle du Jazz…et d’autres styles bien sûr ! Ici, au Triton, ils vont mêler leurs outils acoustiques et électroniques, ce qui vous permettra d’être emmené sur leur navire à flot qui vous attend au milieu de leurs pédales d’effets, boîtes à rythmes et autres bidouilleries. Ils jetteront au feu leurs recherches et travaux respectifs afin de créer un matériau nouveau à multiples facettes colorées. Vous allez être en submersion entre les plages de frottements et les vagues de souffles. Fermez vos yeux et ouvrez vos plexus ! C’est une ré-création mondiale, venez avec nous pour vous amusiquer au beau milieu de cet océan de sons.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/mederic-collignon-regis-huby-3066 »}]