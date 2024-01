Wajdi Riahi trio LE TRITON Les Lilas, samedi 30 mars 2024.

Wajdi Riahi trio ESSIA Samedi 30 mars, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:15:00+01:00

« Essia », le nouvel album de Wajdi Riahi trio, est un maillage délicat de tissus éclatants, souples mais aussi épais : un travail d’artisan, à la fois subtil et robuste. Le lyrisme de Wajdi se révèle au fil des morceaux, dont chacun est un petit écosystème singulier. Ils constituent in fine un tout cohérent, à la manière d’un recueil de nouvelles. Si le premier album était empreint de nostalgie, ce deuxième opus nous parle d’un cheminement entre les deux horizons du pianiste : Tunis et Bruxelles. Le Stambeli, tout comme la musique Gnawa, font partie intégrante de l’album. L’architecture organique de ces rythmes africains et nord-africains s’y confond avec l’étoffe complexe et dense du Jazz. Le trio est à la fois virtuose et poétique, touchant d’un même mouvement le sol et les cieux.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/wajdi-riahi-trio-3052 »}]

Valentine Jamis