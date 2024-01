Orquesta Silbando XL LE TRITON Les Lilas, vendredi 29 mars 2024.

Orquesta Silbando XL TANGO ARGENTINO Vendredi 29 mars, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:45:00+01:00

On le voit partout en Europe, on l’entend en boucle sur les ondes : l’orchestre franco-argentin Silbando est devenu un incontournable du genre, une musique puissante et raffinée qui invite au mouvement et à l’évasion. Sous la direction de Chloë Pfeiffer, également pianiste et arrangeuse du groupe, les dix musiciens interprètent un tango magistral, du traditionnel au moderne en passant par des arrangements personnels. Avec 3 albums à son actif, Silbando bénéficie d’une notoriété européenne et argentine où il est accueilli comme l’un des meilleurs orchestres de la scène actuelle.

« Les grands maîtres du tango argentin revisités avec une belle vigueur par dix musiciens de la scène parisienne mariant verve et fantaisie. » Télérama

« Cet ensemble franco-argentin n’a plus rien à prouver quant à son habileté à faire tourner, se réinventer et jubiler le tango. » Le Monde

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/

Elsa Broclain