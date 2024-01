AKA MOON LE TRITON Les Lilas, jeudi 28 mars 2024.

AKA MOON PLUS DE 30 ANS D’EXPLORATIONS Jeudi 28 mars, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ – 25 €- 20€ – 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T21:45:00+01:00

En 2022, Aka Moon fêtait ses 30 ans au Triton. En 2023, le trio sort son 24ème album : « Quality Of Joy ». Le secret de longévité du groupe réside dans sa recherche incessante, mélodique et rythmique, et dans l’élargissement de ses connaissances et de ses horizons par la rencontre de cultures musicales issues des quatre coins du monde. A une époque où l’on pense que tout peut se faire en un claquement de doigts, où l’on favorise le nombre d’expériences à leur qualité, Aka Moon nous invite à prendre le contre-pied. A s’ouvrir au monde. A rencontrer. A être profondément curieux. Ce soir, les trois virtuoses d’Aka Moon nous offrent un programme issu de leurs nombreux répertoires, dont bien entendu leur dernier album !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/aka-moon-3039 »}]

Alexander Popelier