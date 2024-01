Anaïd sextet LE TRITON Les Lilas, samedi 23 mars 2024.

Anaïd sextet Au delà de l’identité singulière et de l’originalité de cette musique, Anaïd est avant tout émotionnellement sincère, sans apparaître trop complexe ou savante. Samedi 23 mars, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:45:00+01:00

Créé dans les années 1980 par Emmanuelle Lionet et Jean-Max Delva, le groupe se produit pendant 10 ans. Ils collaborent notamment avec Sophia Domancich, Hugh Hopper, Pierre-Marie Bonafos, Rick Biddulph. De ces années d’activités sortent trois albums. Faisant suite à un long break, la formation est relancée en 2013 avec un jeune guitariste Alexis Delva avec qui ils enregistrent 3 albums studio ainsi qu’un album live capté au Triton en 2020. La voix y tient une grande place. Sans paroles, sa particularité se dessine dans une arabesque d’onomatopées avec l’émotion brute, laissant libre cours à l’interprétation de l’auditeur. Ce chant à part entière s’appuie sur une instrumentation riche, intense, hypnotique… Expérimentant un style jazz-fusion en constante évolution, le groupe aux influences ethniques très présentes est rejoint par un son énergique et puissant. Passionnée, habitée, bariolée et variée, la musique de Anaïd est plus que jamais inclassable.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/anaid-sextet-3055 »}]