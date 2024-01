Antonin Pauquet LE TRITON Les Lilas, samedi 23 mars 2024.

Antonin Pauquet BRUMES Samedi 23 mars, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:15:00+01:00

À la confluence du jazz et des musiques traditionnelles françaises, Antonin Brumes invite à voyager à la frontière des imaginaires propres à ces esthétiques. Des contreforts du Massif central, en passant par des territoires fictifs, un répertoire original se déroule, dont le point focal est les musiques qui résonnent encore au centre de la France. Musiques à danser, ces thèmes évoquent les scottishes, valses et bourrées dansées par les anciens. Unis dans une même recherche autour du rythme, propre tant aux musiques improvisées qu’à la danse, mêlant les collectages et les compositions d’Antonin Pauquet dans un même souffle créatif, la contrebasse, la batterie, la flûte et les saxophones énoncent une pulsation implacable qui permet aux improvisations de s’envoler. Avec respect et fantaisie, ce quintette acoustique puise ses inspirations dans les musiques de John Zorn, Dave Holland ou encore Jacky Molard.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/antonin-pauquet-3062 »}]

