Henri Texier « black indians » sextet LE TRITON Les Lilas, vendredi 22 mars 2024.

Henri Texier « black indians » sextet Sébastien Texier – sax-alto, clarinette, clarinette-alto

Carlo Nardozza – trompette, bugle

Manu Codjia – guitare

Gautier Garrigue – batterie

Himiko Paganotti – voix, narration

Henri Texier contrebasse Vendredi 22 mars, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ – 25 €- 20€ – 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:45:00+01:00

Les Black Indians sont à la fois une source d’inspiration réjouissante mais aussi dramatique. Les Black Indians sont, pour le versant festif une communauté noire de la Nouvelle-Orléans qui arbore des costumes flamboyants lors du carnaval et ont développé une musique de Jazz originale pour rendre hommage aux Indiens qui les ont autrefois accueillis lors de l’esclavage mais aussi, pour le versant dramatique, des populations qui se sont formées de par le métissage des Indiens et des Noirs descendants d’esclaves. Hélas, ces « nouvelles » tribus étaient repoussées par les Indiens aussi bien que par les Noirs et évidemment encore plus détestées par les blancs. Avec le « Black Indians » Sextet, le grand Henri Texier et ses camarades rendent hommage à ces hommes et ces femmes qui continuent de lutter aujourd’hui pour survivre et mener une existence digne.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/henri-texier-black-indians-sextet-3043 »}]