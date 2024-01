Nima Sarkechik & trio 21 LE TRITON Les Lilas, vendredi 22 mars 2024.

Nima Sarkechik & trio 21 FILIATION #2 Vendredi 22 mars, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:15:00+01:00

« Pour ce 2eme concert de la série « Filiations », Beethoven et Brahms sont de nouveau réunis, à la mesure de leur ressemblance comme de leur différence. La délicieuse rareté des 3 trios à cordes opus 9 de Beethoven justifie avec élégance leur parallèle avec les 3 quatuors avec piano de Brahms. Le Trio 21 nous emmène aux abords d’une intimité et d’une chaleur subtiles avec le 2e trio à cordes de l’opus 9. Entre autres liens, Brahms écrivit le quatuor avec Piano opus 26 dans la foulée de son 1er quatuor avec piano, à l’instar des 3 trios à cordes opus 9 de Beethoven, dont les climats changeants sont nés d’une impulsion pour la nouveauté, et toute la richesse des émotions musicales du Grand Ludwig, alors en proie aux premiers signes de sa surdité qui s’aggravera au fil des années. » Nima Sarkechik

Programme :

Beethoven : Trio opus 9 n.2 en ré Majeur

Brahms : quatuor avec Piano opus 26 en La

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/nima-sarkechik-trio-21-3082 »}]