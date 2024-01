pierre de bethmann trio LE TRITON Les Lilas, jeudi 21 mars 2024.

pierre de bethmann trio Pierre de Bethmann piano

Sylvain Romano contrebasse

Nelson Veras guitare Jeudi 21 mars, 21h15 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

2024-03-21T21:15:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T21:15:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

Pierre de Bethmann poursuit sa route autour d’une nouvelle formule de trio, l’extraordinaire guitariste Nelson Veras joignant sa voix à celle du piano, et de la contrebasse de Sylvain Romano. Par un son à la fois plus intimiste et marqué par de fortes personnalités, ce nouveau trio continue à explorer toutes les richesses d’un répertoire de standards issus de multiples traditions musicales, parfois transformés au gré de l’inspiration harmonique et rythmique des musiciens, parfois choisis sur le vif, toujours travaillés en profondeur au fil des concerts. Egalement pour construire un son avec deux partenaires d’exception, dont les parcours parlent d’eux-mêmes, et qui ne se lassent de cultiver la science de la musique comme un art de vivre. Tout cela pour essayer, encore et encore, tâcher de chercher un peu de sens hors de tout dogmatisme, goûter à la joie nécessaire du partage, et se permettre ainsi le plus grand des luxes : celui de prendre le temps.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Gildas Boclé