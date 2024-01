Daniel Humair trio + Samuel Blaser LE TRITON Les Lilas, samedi 16 mars 2024.

Daniel Humair trio + Samuel Blaser Daniel Humair – batterie

Vincent Lê Quang – saxophones

Stéphane Kerecki – contrebasse

Samuel Blaser – trombone Samedi 16 mars, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ – 25€ – 20€ – 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:45:00+01:00

« J’aime réunir mes amis Vincent Lê Quang et Stéphane Kerecki pour converser librement avec Samuel Blaser autour de notre répertoire du trio. Ici, nous abordons notre travail sur un son différent mais pas inhabituel de par le mariage saxophone et trombone. Le terrain de l’improvisation se défriche et on prend ensemble un plaisir certain à éviter une uniformité et une routine de fonctionnement grâce à l’apport d’un nouveau participant adepte d’une ouverture qui est tout à fait bienvenue dans notre jeu de jazz d’écoute et de réponses autour de compositions écrites pour permettre une approche variée et plus diversifiée. Un vrai régal ! » Daniel Humair

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/daniel-humair-trio-samuel-blaser-3068 »}]

Marion Lefebvre