Jarret / Cuisinier / Donarier LE TRITON Les Lilas, jeudi 14 mars 2024.

Jarret / Cuisinier / Donarier « harpa » Jeudi 14 mars, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T21:45:00+01:00

Arnault Cuisiner s’est fait l’instigateur d’une rencontre comme il y en a peu, en attirant à ses côtés deux compositeurs et improvisateurs qui n’avaient tout simplement jamais joué ensemble : Matthieu Donarier et Paul Jarret. Tout est parti d’une invitation à jouer le jeu le plus simple, tant apprécié des musiciens au long cours : imaginer ensemble un répertoire où l’on peut tout apporter, compositions personnelles, pièces d’autres compositeurs, joies de l’instant. Une sorte d’album photo partagé, un itinéraire de voyage inhabituel plein de surprises et de détours. Ces trois-là se rencontrent pour l’amour du son, pour une certaine idée des beautés fugaces qui traversent parfois la musique, pour l’écoute. Pour le plaisir qu’on éprouve à tout se permettre, à se pencher ensemble sur des poèmes et à les faire vivre. Un trio rare au son orchestral, large et plein de finesses, qui déploie ses ailes dans une sereine puissance collective.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/jarret-cuisinier-donarier-harpa-3069 »}]

Rémi Angeli, Christophe Charpenel et Annabelle Tiaffay