Bandoneonissimo LE TRITON Les Lilas, vendredi 8 mars 2024.

Bandoneonissimo Dans le cadre de la résidence de Carmela Delgado Vendredi 8 mars, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Début : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:15:00+01:00

Une soirée sous le signe du bandonéon. Une immersion parmi les boutons de nacres, les soufflets rougeoyants, les accents fulgurants et les mélodies venues d’ailleurs. Deux parties et cinq artistes pour mettre à l’honneur ce fol instrument.

En première partie le duo franco-argentin EOS présentera son nouvel album. Ce duo de bandonéons formé par Damian Foretic et Carmela Delgado naît de leur rencontre musicale et de leurs voyages successifs entre Paris et Buenos Aires. Tous deux engagés dans la diffusion et l’interprétation du tango d’aujourd’hui il créent le duo EOS et concrétisent ainsi leur envie de partager un projet autour des nouvelles compositions écrites pour leur instrument.

En deuxième partie une formation explosive et très rarement portée sur scène: Quatres bandonéons, une contrebasse. Fabrizio Colombo, Lysandre Donoso duo Eos et Lucas Eubel Frontini à la contrebasse.

Un voyage au cœur du son et un répertoire allant d’Astor Piazzolla à Ramiro Boero pour célébrer le bandonéon et ses interprètes le temps d’une soirée. ¡Viva el bandoneón !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/bandoneonissimo-3061 »}]