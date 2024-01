D. Beaussier & M. Pekar + F. Cotinaud « Elektroklassik » LE TRITON Les Lilas, jeudi 7 mars 2024.

D. Beaussier & M. Pekar + F. Cotinaud « Elektroklassik » CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL OBOE 2024 Jeudi 7 mars, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

EleKtroKLASSIK est un programme conçu pour rassembler et mettre en valeur les influences du Duo Daniel Beaussier/Manu Pékar. À la différence, des précédentes propositions musicales tentant une synthèse Jazz/Musique Classique, la démarche est ici plus dans la création : les pièces sont soit des compositions originales librement inspirées de l’univers d’un compositeur, soit une relecture personnelle d’une pièce d’un compositeur, traitée par l’improvisation et et les effets sonores. À cette fin, outre les Anches Doubles de Daniel Beaussier, et la Guitare de Manu Pékar, Loopers, DSP, iPad et synthèse granulaire sont de la partie pour développer un son moderne, contemporain et donner une touche orchestrale et narrative aux pièces proposées. Parmi les compositeurs invoqués, nous trouvons aussi bien des musiciens baroques (Marcello, Bach) dont les liens avec le Jazz sont bien connus, que des musiciens plus contemporains comme Prokofiev, Villa-Lobos, Igor Stravinsky ou Kurt Weill.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France