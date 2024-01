Scott Henderson Trio LE TRITON Les Lilas, samedi 2 mars 2024.

Scott Henderson Trio JEFF AUG SOLO EN 1ERE PARTIE Samedi 2 mars, 20h30 LE TRITON Tarif S (40€ – 35 €- 30€ – 25€)

PREMIERE PARTIE – JEFF AUG SOLO

En plus d’être le tour manager de Scott Henderson, Jeff Aug est un guitariste bourré de talent qui va nous présenter un petit set de 20 minutes, seul sur scène, avec sa guitare et son inventivité !

SCOTT HENDERSON TRIO

Influencé par Jimmy Page, Jeff Beck et Jimi Hendrix, Scott Henderson est devenu une légende pour tous les amoureux de la guitare, après avoir joué notamment aux côtés de Joe Zawinul. Nous sommes ravis de le retrouver au Triton ce soir pour son troisième concert sur notre scène, accompagné là encore de ses deux camarades de jeu français, Romain Labaye et Archibald Ligonnière. En tournée dans le monde entier, le trio joue le répertoire des albums récents de Scott ainsi que des morceaux piochés dans ses albums de blues les plus populaires. Comme à son habitude, Scott Henderson apporte passion et polyvalence aux fans avec son jeu de guitare moderne. Ses concerts traversent les frontières entre le jazz et le blues et explorent la puissance singulière des deux genres. Peu de gens peuvent faire ce que Scott Henderson peut faire ; de la frénésie d’un Jimi Hendrix aux aigus harmoniques d’un Herbie Hancock en quelques mesures seulement… Un très grand trio !

