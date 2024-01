Nyckels ! / Laurent Vercambre & Jean Darbois LE TRITON Les Lilas, 1 mars 2024, Les Lilas.

Nyckels ! / Laurent Vercambre & Jean Darbois LE NYCKELHARPA DANS TOUS SES ÉTATS Vendredi 1 mars, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:45:00+01:00

Après avoir participé à la fondation du groupe Malicorne et parcouru le monde avec l’ensemble humoristique Le Quatuor, Laurent Vercambre a décidé de raccrocher son violon pour un temps. Et ce n’est pas pour se reposer ! Avec son complice Jean Darbois, ils continuent de sillonner les routes et partagent avec nous leur passion pour le nyckelharpa, cet étonnant instrument médiéval suédois, à archet et clavier, aux sonorités riches et profondes. De Bach à Satie, de l’Irlande aux Carpates, du folk au jazz en passant par Ricet Barrier, sans oublier humour et dérision, le duo nous fait voyager, à travers les couleurs envoûtantes de ce vénérable instrument et de ses cordes (si) sympathiques. Le duo va fèter la sortie de son premier album ce soir au Triton, en invitant sur quelques titres les musiciens ayant participé aux sessions d’enregistrement.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/duo-nyckels-3060 »}]

