Trio viret + LE TRITON Les Lilas, 29 février 2024, Les Lilas.

Trio viret + IN VIVO Jeudi 29 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T20:30:00+01:00 – 2024-02-29T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-29T20:30:00+01:00 – 2024-02-29T21:45:00+01:00

« Miracle de l’improvisation collective, ivresses des métamorphoses, le trio de Jean-Philippe Viret vient de fêter ses 20 ans et s’invente de nouveaux possibles. A l’image du trio de Bill Evans qui, au début des années 1960, a révolutionné l’esthétique du trio jazz en remettant en cause le principe du solo accompagné, Jean-Philippe Viret, Edouard Ferlet et Fabrice Moreau ont axé leur jeu sur l’écoute, l’échange, le dialogue, l’interplay. Profondeur du discours, équilibre des voix, cohésion d’ensemble, architectures, chaque musicien, affranchi de toute idée d’ordre et de hiérarchie, réinvente sa relation à l’autre à chaque instant dans un trilogue magnifique. Ainsi, simplement, naturellement, un chant s’invente et se déploie. Nouvel avatar, nouvelle métamorphose du trio Viret, l’adjonction d’un deuxième batteur qui n’est autre qu’Antoine Banville avec qui le trio a débuté. Deux batteries, la formule a un goût d’inédit. C’est un gage de nouveauté, de fraîcheur pour la musique pleine de grâce et de fluidité organique de ce groupe décidément pas comme les autres. » Franck Médioni

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/trio-viret-3053 »}]

Grégoire Alexandre