Marie Ythier & Pauline Klaus LE TRITON Les Lilas, 29 février 2024, Les Lilas.

Marie Ythier & Pauline Klaus Marie Ythier violoncelle

Pauline Klaus violon Jeudi 29 février, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:15:00+01:00

Fin : 2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:15:00+01:00

Marie Ythier et Pauline Klaus se sont rencontrées au sein de l’ensemble Regards. Elles ont décidé d’explorer le répertoire qui réunit leurs deux instruments à cordes, du grave à l’extrême aigu, en formant le duo Regards. Leur programme proposera trois oeuvres singulières et d’esthétiques bien distinctes. Tout d’abord « Dihpli Zyia », de Iannis Xenakis, qui est une oeuvre très rythmique bien éloignée du langage expérimental que le compositeur développera par la suite, et qui nous fait plutôt penser aux musiques inspirées d’éléments folkloriques, comme celles de Bartok par exemple. L’œuvre centrale de ce programme sera le très beau duo de Juan Arroyo, « And The Darkness Dances », écrit pour Marie Ythier et Pauline Klaus. On entendra alors la mort, les couteaux aiguisés, mais aussi le carnaval car dans l’univers du compositeur franco-péruvien, la mort n’est jamais triste et se teinte de gaité et de fête. Enfin, le concert finira par une œuvre fleuve et généreuse, digne des grands romans russes, de la compositrice Sophia Gubaïdulina. Lyrisme et matière seront au rendez-vous dans ce Rejoyce! pour violon et violoncelle.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/marie-ythier-pauline-klaus-3048 »}]

Kamir Meridja