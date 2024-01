Magic malik fanfare-xp LE TRITON Les Lilas, 24 février 2024, Les Lilas.

Magic malik fanfare-xp FORMAT A4 Samedi 24 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T21:45:00+01:00

« La Fanfare-XP format A4 c’est le répertoire de la Fanfare-XP joué en quartet par quatre de ses musiciens au pupitre de batterie, basse, piano et moi-même (flûtes et voix). La matière musicale développée habituellement en big band est ainsi mise à nue pour être appréciée dans sa plus simple expression. C’est une jubilation de chaque instant que de faire sonner ce matériau aussi exigeant que ludique et de vous le faire partager. Venez apprécier les XP du répertoire de la Fanfare dans un des combos les plus emblématique du jazz s’il en est, le quartet pour ne pas le nommer. » Magic Malik

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/magic-malik-fanfare-xp-3067 »}]