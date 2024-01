Les glotte-trotters chantent Angélique Ionatos LE TRITON Les Lilas, 23 février 2024, Les Lilas.

Les glotte-trotters chantent Angélique Ionatos Concert poétique proposé par Martina A. Catella et les Glotte-Trotters (voix)

Musiciens : Katerina Fotinaki et Henri Agnel Vendredi 23 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« Privée de mon pays, j’ai compris tôt que ma vraie patrie, la seule qu’on ne pouvait me prendre, c’était ma langue. » Par ces mots, Angélique Ionatos nous a offert le plus précieux d’elle-même : sa langue grecque. Et c’est sa profonde voix de sirène qui nous a attirés vers les rivages de la poésie de son pays. Aves ces airs et chants, pour la plupart de sa composition, nous lui rendons un hommage plein de tendresse et de gratitude, sur la scène du Triton, dont elle fut la marraine et la plus fidèle compagnonne pendant 20 ans.

