Nima Sarkechik & trio 21 LE TRITON Les Lilas, 23 février 2024

FILIATION #1 Vendredi 23 février, 20h00 LE TRITON

« Le répertoire pour trio à cordes m’a toujours fasciné, par la fragilité de son équilibre, répartie entre les trois instrumentistes. Beethoven s’y emploie avec liberté et audace, et on ne peut rester insensible à la luxuriance expressive de l’opus 9 n.1. Parce l’oeuvre de Brahms est emblématique de l’héritage de Beethoven, les audacieux trios opus 9 constituent un lien évident vers les quatuors avec piano de Brahms, où le trio à cordes est traité comme une entité indépendante au même titre que le piano. Je rencontrais le violoncelliste Thomas Ravez dans mes jeunes années d’études, Brahms nous avait alors réunis et liés avec force. Le projet Urban Brahms – qui naquit au Triton – voyage aujourd’hui par delà les mers et les monts en quête de liens avec la différence et l’ailleurs : la danse tsigane effrénée de l’opus 25 n’est-elle pas une ode à la rencontre ? A la joie ? La Filiation comme autant de liens, qui indiquent le chemin. » Nima Sarkechik

Programme :

Beethoven : Trio opus 9 n.1 en sol Majeur

Brahms : quatuor avec Piano opus 25 en sol mineur

