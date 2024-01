Jérôme Lefebvre FMR Orchestra LE TRITON Les Lilas, 22 février 2024, Les Lilas.

Jérôme Lefebvre FMR Orchestra JUSQU’OU S’EVAPORE LA MUSIQUE ? Jeudi 22 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00

FMR Orchestrâ fêtera au Triton la sortie de l’album « Jusqu’où s’évapore la musique ? » Dans cette suite musicale un brin déjantée, Jérôme Lefebvre joue avec la musique en explorant différentes façon de composer. Ses compagnons aux univers multiples s’emparent de son écriture avec sensibilité et font sonner l’orchestre avec talent et originalité. Notes, rythmes, bruits et flux se déploient avec humour et finesse, et ce réjouissant sextet donne lieu à un éclectisme joyeux qui nous permet d’être au monde, ensemble, libres et maintenant. Toute la beauté précieuse de l’éphémère…

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/jerome-lefebvre-fmr-orchestra-3046 »}]

Yves Petit