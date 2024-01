Emmanuel Borghi solo LE TRITON Les Lilas, 17 février 2024, Les Lilas.

Emmanuel Borghi solo INTROSPECTION Samedi 17 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:45:00+01:00

Le solo est un un exercice à la fois périlleux et incontournable. Pour la toute première fois de sa carrière artistique, Emmanuel Borghi a décidé de relever cet immense défi. Sans fard ni filet, il présentera lors de ce concert unique et intimiste un répertoire basé sur ses compositions récentes ainsi que sur des opus plus anciens qu’il revisitera pour l’occasion. Comme le dit le proverbe kurde : « La solitude est le nid des pensées ». Emmanuel Borghi est là ce soir pour vous dévoiler les siennes, le temps d’un instant…

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/emmanuel-borghi-solo-3072 »}]

Fanny Retif