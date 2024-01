Band of dogs LE TRITON Les Lilas, 15 février 2024, Les Lilas.

Band of dogs Jean-Philippe Morel basse

Philippe Gleizes batterie

Emmanuel Borghi Fender Rhodes, claviers

Clément Janinet violon

Hugues Mayot saxophone ténor

Mike Ladd voix, slam Jeudi 15 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Après sept années de duos augmentés mémorables, de quêtes sonores permanentes et de rencontres improbables, la paire Gleizes-Morel nous a proposé une nouvelle formule en sextet ultra convaincante lors d’un concert inaugural de sa mue il y a an et demi. Un parcours qui retrace les trois disques de Band of Dogs (Noir, Blanc, Rouge) avec toujours au cœur du propos cette envie de réutiliser la matière des enregistrements, comme une matière que l’on épure dans l’œuvre alchimique. Une nouvelle histoire qui se poursuit donc par un petit retour vers le passé mais avec tout de suite le souhait d’aller de l’avant autour d’une nouvelle équipe de killers que le public du Triton connaît bien.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/