Jean-Francois Zygel & Paul Lay LE TRITON Les Lilas, 10 février 2024, Les Lilas.

Jean-Francois Zygel & Paul Lay PIANOS CROISÉS Samedi 10 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« Quel bonheur de pouvoir se mesurer à la virtuosité et à l’imagination d’un musicien aussi talentueux que Paul Lay ! A la fois duel et duo, je me prépare à une rencontre savoureuse où nous devrons tous deux croiser mélodies, rythmes et harmonies, selon la fantaisie et l’inspiration du moment. Prêt, Paul ? » Jean-François Zygel

« Je connais Jean Francois depuis une vingtaine d’années. Nous sommes tous les deux passionnés par l’improvisation, et particulièrement l’improvisation au piano. Nos expressions artistiques sont complémentaires, Jean-François est un fin connaisseur de l’histoire de la musique classique. Quant à moi, bien qu’ayant un pied dedans, je suis pianiste et musicien de jazz. Nous aimons tous les deux, les défis et joutes improvisatoires. Nos deux cultures vont s’entrelacer le temps de ce concert. J’ai hâte découvrir quels paysages sonores émergeront de cette collaboration ! » Paul Lay

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/

Thibault Stipal et Sylvain Gripoix