Thierry Eliez & Nina Gat LE TRITON Les Lilas, 9 février 2024, Les Lilas.

Thierry Eliez & Nina Gat PIANOS CROISÉS Vendredi 9 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Thierry Eliez, maître établi de l’improvisation et de l’exploration pianistique, invite Nina Gat, jeune pianiste de la scène Jazz qu’il remarque au cours de Master-classes. Interpellé par la fluidité de son jeu, la conviction de son propos, et une esthétique solaire, il choisit de l’inviter en pianos croisés sur la scène du Triton pour ouvrir la voie de nouvelles rencontres avec de jeunes espoirs du piano Jazz… Une initiative à suivre de très près.

« Vraiment ravie d’être invitée par Thierry Eliez pour un concert de pianos croisés, notre première collaboration. Cette formation qui parait minimaliste ne l’est pas tant en pratique, le jeu de la recherche de textures, rythmes et équilibre est passionnant et les possibilités sans fin. Jouer à deux pianos m’a toujours intéressée, je pratique le duo assez souvent mais jamais encore avec un pianiste, ce sera la première fois que j’explore cet univers en live et c’est un honneur de le faire avec Thierry Eliez. J’ai eu le chance de le rencontrer durant mes études au CMDL et j’ai beaucoup apprécié ses masterclass, quelle joie de partager la scène avec lui dans un cadre aussi intime et inspirant ! » Nina Gat

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS

