Duo Delphine Deau /Grégoire Letouvet Le Triton Les Lilas

Duo Delphine Deau /Grégoire Letouvet précréation de ROSE(S), concert scénographié de pianos préparés Jeudi 8 février, 20h30 Le Triton sur invitation auprès de cristele@pegazz.com

Delphine Deau – piano préparé

Grégoire Letouvet – piano préparé

En amont de la création ROSE(S) de Grégoire Letouvet, concert scénographié à 4 pianos préparés, vous découvrirez lors de ce concert une précréation à 2 pianos préparés.

« J’ai rencontré Delphine quand nous faisions nos gammes rue de Madrid et que tout notre chemin musical était encore à écrire. Suivant l’aventure magnifique de son quartet Nefertiti, j’ai toujours été touché par son inventivité pianistique et par la poésie de ses compositions. Cette rencontre déploiera pour la première fois notre passion commune pour le piano préparé, cet instrument aux sonorités si profondes et inouïes. » Grégoire Letouvet

« Parmi les musiciens remarquables de la scène parisienne, en voilà un qui m’intrigue depuis toujours : Grégoire Letouvet. A la fois passionné, engagé, et insaisissable. Nos chemins se croisent depuis 10 ans, du conservatoire jusqu’au collectif Pégazz et l’Hélicon, et l’énigme persiste. Je suis fascinée par sa capacité à se mettre au service de tout artiste, magnifiant le propos musical en y implantant subtilement ses talents de compositeur. Le voir diriger son grand orchestre Les Rugissants est un régal et je suis impatiente de creuser avec lui en duo les sillons d’une musique qui nous ressemble. » Delphine Deau

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-St.-Denis Île-de-France

