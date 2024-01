Léo Jassef & Enzo Carniel – spazio tempo LE TRITON Les Lilas, 7 février 2024, Les Lilas.

Mercredi 7 février, 20h30
Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Début : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T21:45:00+01:00

Léo Jassef nous propose, dans cette rencontre pianistique avec son acolyte Enzo Carniel, une oscillation entre immobilisme et soudaineté. Des confins de la musique répétitive à quelques fulgurances inattendues, ils nous invitent à se délecter de cette espace qui explore le temps, l’attente et l’acceptation. L’écriture et l’improvisation se confondent dans ce déluge de claviers, où l’instrument est utilisé dans toute sa richesse sonore. Tantôt extatique, tantôt flamboyant, ce programme nous plonge dans ce mystérieux voyage qu’est la vie.

« Enzo est un camarade de longue date. Si notre rencontre, il y a plus de 10 ans, nous a rapidement permis d’échanger sur la création musicale ou l’improvisation, autour d’un piano ou d’un verre, nous n’avions encore jamais pu mêler nos langages sur scène. C’était donc là, au Triton, l’occasion parfaite de remédier à cette omission en présentant ce croisement d’idées, d’influences et de parcours, distincts mais à la fois si proches. Une réflexion sur le temps, l’espace, l’attente et l’acceptation, une oscillation entre immobilisme et soudaineté omniprésente dans notre travail et qui nous tenait tous les deux à cœur de partager. » Léo Jassef

LE TRITON
11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS
93260 LES LILAS
Les Lilas
93260
Seine-Saint-Denis
Île-de-France