Chloë Pfeiffer & l’ensemble dixit LE TRITON Les Lilas, 3 février 2024, Les Lilas.

Chloë Pfeiffer & l’ensemble dixit Chloë Pfeiffer piano, direction, compositions et arrangements

Clément Caratini clarinettes

Sébastien Innocenti bandonéon

Dorian Marcel contrebasse

Germain Cornet batterie Samedi 3 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

La musique classique détournée avec éclat et sensibilité, mêlant jazz, tango, musique improvisées et autres influences actuelles ; un univers où Ravel retentit aux accents de Klezmer, Bach vibre oriental, Brahms groove jazzy, la Danse Macabre est plus macabre que jamais et Schubert danse le tango… La pianiste et compositrice Chloë Pfeiffer manie l’art de l’arrangement avec brio en utilisant le classique comme matière première, le pétrissant, le modelant selon les fantaisies qui la traversent jusqu’à, souvent, s’éloigner fortement de l’original et basculer dans l’univers de la composition. Elle s’est entourée de 4 excellents musiciens aux horizons multiples (jazz, tango, classique, musiques actuelles…), parties prenantes de la recherche sonore et esthétique de chaque pièce. Un hommage vibrant au « grand répertoire », une virée à travers de multiples influences où il est agréable de reconnaître une mélodie que l’on connaît par coeur et se laisser surprendre par le regard neuf qu’y posent les 5 talentueux musiciens.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Elsa Broclain