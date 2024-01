Ariana Vafadari – trio dara LE TRITON Les Lilas, 2 février 2024, Les Lilas.

Ariana Vafadari – trio dara Ariana Vafadari – voix, compositions

Bruno Helstroffer – théorbe, compositions

Ruşan Filitzek – saz, oud, percussions, voix, compositions Vendredi 2 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Ariana Vafadari, mezzo-soprano formée au Conservatoire de Paris et compositrice franco-iranienne ; Ruşan Filitzek, compositeur et multi instrumentiste kurde ; Bruno Helstroffer, théorbiste pour les meilleurs orchestres baroques français : ces trois musiciens d’exception représentent la longue route entre Paris et Téhéran. Du Théorbe au Oud, de Monteverdi aux chants d’orient, ce trio mêle des répertoires si lointains gràce à ces deux instruments pourtant si proches. On entend tour à tour Caccini, Strozzi, des chants arabo-andolous ou des compositions d’Ariana, Bruno et Ruşan. Un brassage esthétique incroyable pour défendre la musique des minorités opprimées et mêler les traditions musicales afin d’abolir les barrières. Un voyage à couper le souffle…

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/ariana-vafadari-trio-dara-3064 »}]

