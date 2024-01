Claudia Solal & Hasse Poulsen LE TRITON Les Lilas, 1 février 2024, Les Lilas.

Claudia Solal & Hasse Poulsen CÉRÉMONIE DE THÉ Jeudi 1 février, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:45:00+01:00

Patiemment, mois après mois, entre 2021 et 2023, Claudia Solal et Hasse Poulsen se retrouvent entre Paris et la Picardie pour écrire une suite de pièces, de saynètes entrelacées, construites à partir de poèmes de Claudia. Ces textes à l’impressionnisme gothique sont avant tout des odes à la nature, – nature-lame, tranchante comme lune : une rêverie contemplactive, un cheminement fougueux et intime entre émotions fugitives et souvenirs remodelés. Le modernisme de Claudia et le romantisme de Hasse ont donné naissance à dix chansons d’une beauté singulière, ayant la saveur d’un opéra de poche. Pour orchestrer et faire vivre cette musique de chambre, le duo a demandé à Simon Drappier et Stéphane Payen de les rejoindre. La Cérémonie de Thé présente une musique indocile, affranchie des codes stylistiques, en hommage à celles et ceux qui, contre vents et marées, continuent à creuser leur sillon dans une irrésistible glaise.

