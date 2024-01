Julien Soro Players Le Triton Les Lilas, jeudi 25 janvier 2024.

Julien Soro Players Un trio à l’instrumentation originale, un saxophone ténor et deux percussions (vibraphone et batterie), et modulable puisque 2 claviers-synthés sont greffés à l’orchestre. Jeudi 25 janvier, 20h30 Le Triton entrée sur invitation auprès de cristele@pegazz.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Julien Soro saxophone ténor, saxophone soprano, clavier, raquette

Stéphan Caracci vibraphone, percussions, clavier, raquette

Ariel Tessier batterie, raquette

“Ça commence par une partie de ping-pong et ça termine par un hommage galactique à Rahsaan Roland Kirk !

Jouer avec l’onde sonore qui se met en mouvement et qui pourrait devenir musique…

Jouer de son instrument comme si c’était la première fois et la dernière en même temps….

Jouer en prenant le risque de ne pas savoir où l’on va et le découvrir dans l’instant…

Jouer le tempo de l’extrême lenteur à l’extrême vitesse; jouer pour accéder à une transe…

Jouer des instruments que l’on connaît moins pour s’aventurer un peu plus; jouer de plusieurs instruments à la fois et devenir un véritable orchestre!

Jouer enfin et être pleinement acteur de la musique qui se construit, joueurs vivants et toujours prêt à une petite folie.”

Ce groupe de Julien Soro est un trio à l’instrumentation originale, un saxophone ténor et deux percussions (vibraphone et batterie), et modulable puisque 2 claviers-synthés sont greffés à l’orchestre de base et joués par intermittence par le vibraphoniste et le saxophoniste.

Cet apport électronique permet au trio acoustique de muter et lui donne des possibilités sonores plus riches et plus larges, qui fait de lui un véritable « orchestre de poche ».

Les musiciens du trio se connaissent depuis longtemps et ont joué dans plusieurs groupes ensemble depuis plus de dix ans. La connexion très forte qui existe entre eux a forgé ce désir de jouer une musique dans laquelle la liberté, le jeu et l’accès à une forme de transe sont essentielles.

Julien Soro a écrit pour l’occasion un répertoire qui peut être jouer, mais qui n’a aucune obligation à l’être. Les compositions peuvent apparaître dans l’improvisation et sont de passage dans le mouvement sonore et le temps musical, mais rien n’est figé. L’élan, l’amusement et la jubilation sont au coeur de cette musique.

Le spectre des influences musicales est large, des trios Bad Plus et Happy Apple au Claudia Quintet de John Hollenbeck pour le jazz contemporain mais aussi de Steve Reich, Brian Eno et Tom Waits pour la recherche sonore.

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cristele@pegazz.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/julien-soro-players-3037 »}]

jazz musique improvisée

Sylvain GRIPOIX