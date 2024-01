Fabrizio Colombo 7teto & Sandra Rumolino LE TRITON Les Lilas, 20 janvier 2024, Les Lilas.

Fabrizio Colombo 7teto & Sandra Rumolino La création de ce 7teto, formé en Argentine, est née de la nécessité de trouver une esthétique personnelle qui réunit tangos classiques, chansons et compositions originales Samedi 20 janvier, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

La particularité de cette musique réside dans la diversité et la multiplicité des influences, des genres et des styles qui coexistent dans les œuvres et les arrangements. Tango, jazz, musique classique, rythmes latino-américains et propositions contemporaines s’entremêlent dans l’univers sonore de ce septet. À cette recherche s’est ajoutée la nécessité d’incorporer l’intensité et la profondeur expressive du tango lyrique à travers la voix de Sandra Rumolino, artiste à la trajectoire exceptionnelle dans le genre. La diversité des ressources techniques de Sandra Rumolino et sa qualité d’interprétation, associées à la sonorité et au style des arrangements de Fabrizio Colombo, créent une proposition caractérisée par la puissance et la recherche d’une singularité sonore.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/fabrizio-colombo-7teto-sandra-rumolino-3036 »}]

